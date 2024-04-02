На развитие инфраструктуры Технопарка в Новосибирске выделят 160 миллионов рублей

В Новосибирской области на развитие инфраструктуры Технопарка выделят 160 млн рублей.

Новосибирской области предоставят федеральную поддержку на развитие инфраструктуры Технопарка. Таким образом, выделят 160 миллионов рублей.

«За счет налоговых доходов федерального бюджета в результате реализации инвестиционного проекта возможно списание задолженности Новосибирской области по бюджетным кредитам», – рассказал заместитель председателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

Напомним, что из-за ремонтов дорог в Новосибирске ограничили движение по нескольким улицам.