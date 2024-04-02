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общество

Новосибирец чуть не лишился автомобиля из-за задолженности в 1,7 млн рублей

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Должник скрывался от судебных приставов более полугода.

Житель Новосибирска оплатил задолженность в размере 1 млн 725 тысяч рублей, чтобы сохранить свой седан Hyundai Sonata. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального управления ФССП.

По данным ведомства, должник уклонялся от исполнения требований судебных приставов более полугода, скрываясь от них по различным адресам.

Сотрудники ФССП смогли установить место работы мужчины и обнаружили его автомобиль припаркованным в автосервисе в Академгородке. После составления акта о наложении ареста автомобиль был эвакуирован и передан под ответственное хранение.

Перспектива потерять автомобиль побудила жителя Новосибирска погасить задолженность в тот же день.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Новосибирска жестко раскритиковал своих подчиненных.

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Игорь Кириченко
Журналист

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