Новосибирский госуниверситет попал в топ-10 вузов стран ЕАЭС

Новосибирский государственный университет (НГУ) вошел в топ-10 вузов ESG-рейтинга стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот рейтинг был составлен Национальным рейтинговым агентством и ESG Consulting.

Рейтинг учитывал три основные миссии университета (образовательную, научно-исследовательскую и социальную) и три аспекта ESG-подхода (экологический, социальный и экономическо-управленческий).

НГУ занял 6-7 место в рейтинге, разделив его с Сибирским федеральным университетом (СФУ). Топ-3 заняли Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ), Российский университет дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы и Донской государственный технический университет (ДГТУ).

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые выяснили, что карбонат лития предотвращает развитие тревоги и депрессии при раке.