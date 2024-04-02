Под Новосибирском мужчина накинулся на коллегу и воткнул ему нож в шею

В Новосибирской области будут судить мужчину, ударившего рабочего ножом в шею.

В посёлке Восход Новосибирской области 40-летний мужчина набросился на подсобного рабочего и ударил его ножом в шею. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл 24 декабря 2023 года. Между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт — он взял в руки нож и попытался зарезать коллегу, однако его напарник смог оказать сопротивление и покинуть подсобное помещение. Позже ему оказали медицинскую помощь.

На нападавшего возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В прокуратуре добавили, что арестованный уже дважды был судим за убийства.

Сейчас уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.