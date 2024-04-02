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проиcшествия

Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту обрушения крыльца в жилом доме

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на улице Владимировский спуск произошло обрушение крыльца.

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска организовала проверку по факту обрушения крыльца на входе в подъезд жилого дома на улице Владимировский спуск.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации и органа местного самоуправления.

Также при наличии оснований будут приняты меры. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Напомним, что в Новосибирске проклинавшего русских мигранта-мясника изолировали от общества.

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Нина Раневская
Журналист

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