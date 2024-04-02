Провал асфальта возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске устранят до 15 апреля

В Новосибирске возле ТРЦ «Аура» провалился асфальт: повреждение будут устранять до 15 апреля.

28 марта в Новосибирске произошел прорыв на теплотрассе, из-за чего улицу Ипподромскую и парковку возле ТРЦ «Аура» залило горячей водой. Там таже провалился асфальт. В результате часть парковочного пространства перекрыли.

По данным Сибиркой генерирующей компании, коммунальную аварию устранили на следующий день, а просадку асфальта планировали устранить до 1 апреля.

Очевидцы сообщают, что работы на месте провала не проводились, дыру оградили пластиковой сеткой.

«Специальной техники и рабочих на этом месте мы еще не видели. Выглядит это, конечно, очень по-новосибирски. У нас ямы и коммунальные проблемы на каждом шагу», – рассказал Сергей BFM-Новосибирск.

При этом на ограждении указано, что работы на ул. Военная, 5 будут проводиться до 15 апреля.

Напомним, что восемь дорог Новосибирской области затопило талыми водами.





