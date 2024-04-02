Стартовала Весенняя экономическая школа крупяного банка и ВШЭ

В седьмой раз стартовала Весенняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ, которая проводится в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Главная тема образовательного мероприятия — управление рисками.

В ходе мероприятия студенты из разных регионов России обсудят эту тему вместе с сотрудниками блока «Риски» банка и ведущими преподавателями Высшей школы экономики. Формат мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы, работу над практическими задачами и взаимодействие с топ-менеджерами банка.

В программе принимают участие студенты из 38 вузов и 20 регионов страны, которые прошли конкурс мотивационных писем для участия в олимпиаде. Сбер выступает генеральным партнером соревнования в направлениях «экономика», «программирование и информационные технологии», «робототехника» и «информационная и кибербезопасность». Банк также проводит стажировки для лучших участников олимпиады и предлагает ускоренное прохождение собеседования — фаст-трек для активных участников школы.

В рамках мероприятия студентам представится возможность улучшить свои надпрофессиональные качества, заниматься проектной работой, узнавать новое и общаться с топ-менеджерами. Весенняя экономическая школа создана для обмена знаниями и опытом в области управления рисками и образования сообщества, способного внести значительный вклад в развитие экономики страны. Лучшие участники школы получат возможность пройти стажировку в блоке «Риски» банка.

Это важное образовательное событие представляет собой значительную площадку для студентов, позволяющую им получить уникальный опыт и расширить кругозор, что безусловно будет полезно для их будущей карьеры.