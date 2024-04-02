В Кузбассе саперы взорвали найденную около дома гранату

Боеприпас вывезли на полигон, где следом уничтожили накладным зарядом.

В Новокузнецке саперы обезвредили боеприпас, который случайно обнаружила местная жительница во время прогулки с домашним питомцев. Оказалось, что рядом с жилыми домами лежала боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что граната была со следами сильной коррозии и представляла угрозу для жизни граждан, поэтому было принято решение обезвредить ее. В итоге с помощью специальных средств локализации взрыва, саперы перевезли боеприпас на полигон, где уничтожили накладным зарядом.

Отметим, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать о них в полицию. Ни в коем случае нельзя самостоятельно переносить или перевозить их – это могут делать только специалисты.

Напомним, в Новосибирске сапёры со служебными собаками проверяют колодцы.