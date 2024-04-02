В Новосибирске из комы вышел парень, которого затянуло в станок

В конце января парень устроился на производство и работал стажером, но его руку затянуло в механизм.

В Новосибирске парень, чья рука попала под шлифовальный станок, в настоящее время проходит курс реабилитации. Об этом сообщили его родственники.

По словам тети Данила по имени Анастасия, его зрение, движения и чувствительность руки постепенно восстанавливаются. Он был переведен в реабилитационный центр при больнице 23 февраля, после чего провел некоторое время дома.

Сейчас он находится на втором курсе реабилитации, начавшемся 1 апреля.

Напомним, что в Новосибирске стажер одного из предприятий получил травму руки при выполнении работ на шлифовальном станке.