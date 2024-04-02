В Новосибирске мужчина заразил бывшую ВИЧ и обвинил в растрате денег на Wildberries

В Новосибирске возбудили уголовное дело на женщину после покупок на «Вайлдберриз» с карты бывшего мужа.

Как выяснил Сиб.фм, Руслан и Екатерина (имя изменено) из Новосибирска имеют двух общих детей. После расставания девушка узнала, что её бывший заразил её ВИЧ-инфекцией, а также одного ребёнка. Однако об этом девушка решила не заявлять и договорилась с Русланом, что он ежемесячно будет переводить деньги в размере 20 000 – 30 000 рублей на нужды их детей.

Со словам мужчины, в один момент он понял, что Екатерина тратит деньги и на себя, поэтому перестал переводить ей на карту. Когда Руслан приехал в гости к детям, то вновь дал карту Екатерине и разрешил приобрести для них товары. Екатерина внесла данные счета на маркетплейсе «Вайлдберриз», чтобы там совершать покупки. В итоге она потратила 31 тысячу рублей.

Как объяснил Руслан, разрешение тратить деньги на маркетплейсе Екатерине он не давал, поэтому заявил на свою бывшую в полицию. На девушку возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В полиции он обвинил её, что она переписала номер карты, пока он спал.

У самой обвиняемой была другая версия. Следователям она пояснила, что Руслан знал, что она совершает покупки с маркетплейса. Девушка решила вернуть ему все потраченные деньги и потребовала расписку о получении всей суммы в отделе полиции, что он и сделал.

Калининский районный суд выслушал всех свидетелей, которые подтвердили, что Руслан действительно разрешал ей тратить деньги с его карты.

Суд оправдал Екатерину из-за отсутствия состава преступления. Сейчас девушка имеет право на реабилитацию.