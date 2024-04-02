В Новосибирске назвали причины отказа от пожарных извещателей

В Новосибирске рассказали, почему жители отказываются от установки пожарных извещателей в жилых домах.

С 2017 года в Новосибирской области ведется работа по установке в частных домах автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем. Так, по данным на март 2024 года, в городе дома 22 575 семей оснащены системами. Также в этом году хотят установить их во всех частных домах с многодетными семьями, но многие отказываются от извещателей.

По словам начальника ГУ МЧС России по области, генерала-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова, чаще отказываются семьи, которые ведут асоциальный образ жизни и всегда находятся под пристальным вниманием. Система срабатывает при задымлении в помещении, при подгорании продуктов, если есть сильный пар или табачный дым.

«Бывает, что до комизма доходит: что это – средство контроля, что он может облучить и так далее. То есть отказы очень, очень странные. Сейчас с отказниками повторно проводится работа», — рассказал Орлов BFM-Новосибирск.

В случае отказа родитель многодетной семьи должен заполнить памятку, где прописана мера уголовной ответственности за невыполнения мер по защите несовершеннолетних.

При этом, согласно данным МЧС России, в регионе с 2017 года благодаря системам было спасено 333 человека — 203 ребенка. В 2024 году пожарные извещатели спасли уже 25 человек и 12 детей.

Напомним, что в Новосибирске произошел пожар в частном доме на улице Восход.