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вчера 23:45
общество

В Новосибирске неизвестные взяли микрозайм на мужчину

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирец доказал через суд, что не брал микрозайм и не обязан его платить.

Мужчина обнаружил, что неизвестные взяли займ на 15 тысяч рублей от его имени.

Он решил расторгнуть договор с микрофинансовой организацией через суд и подал гражданский иск, требуя компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд признал договор недействительным и обязал микрофинансовую компанию выплатить мужчине моральную компенсацию в 3 тысячи рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из комы вышел парень, которого затянуло в станок.

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Игорь Кириченко
Журналист

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