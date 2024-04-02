В Новосибирске неизвестные взяли микрозайм на мужчину

Новосибирец доказал через суд, что не брал микрозайм и не обязан его платить.

Мужчина обнаружил, что неизвестные взяли займ на 15 тысяч рублей от его имени.

Он решил расторгнуть договор с микрофинансовой организацией через суд и подал гражданский иск, требуя компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд признал договор недействительным и обязал микрофинансовую компанию выплатить мужчине моральную компенсацию в 3 тысячи рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из комы вышел парень, которого затянуло в станок.