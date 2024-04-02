В Новосибирске погиб мальчик при побеге из детдома

В новосибирском детдоме произошла трагедия, в результате которой один подросток погиб, а другой получил травмы.

По информации очевидцев, подростки пытались сбежать через окно из-за строгого контроля и запрета на прогулки. Скорая помощь была вызвана сразу после падения подростка. Однако его спасти не удалось. Об этом пишет «Сибкрай».

Отцу погибшего удалось заметить деформацию головы и другие травмы у сына во время похорон. Он также утверждает, что во время похорон не было других воспитанников детдома. Записи с видеонаблюдения были уничтожены, говорит отец.

В связи с произошедшим сотрудникам детдома предъявлены уголовные обвинения за оставление подростков в опасности и превышение должностных полномочий. Заместитель директора утверждает, что в момент происшествия она находилась дома. Однако дежурная частично признала свою вину. Родители погибшего требуют наказания для директора детдома.

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