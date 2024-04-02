сегодня
02 апреля, 13:37
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.29 | eur 99.56
сегодня
02 апреля, 13:37
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.29 | eur 99.56
сегодня 11:47
общество

В Новосибирске полиция ищет владельца дрона, который приземлился на дамбу ГЭС

Фото: Сиб.фм

БПЛА приземлился на ГЭС в Новосибирске.

Как сообщает Atas.info, ссылаясь на слова начальника отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрия Перязева, в Новосибирске на ГЭС приземлился пустой беспилотный летательный аппарат.

Во время обысков кинологом не было обнаружено взрывных устройств внутри дрона, однако в сводках происшествий инцидент фигурирует как угроза теракта.

Сейчас полиция региона изучает дело и разыскивает владельца БПЛА.

Напомним, что пропеллеры для FPV-дронов начнут производить в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в