В Новосибирске полиция ищет владельца дрона, который приземлился на дамбу ГЭС

БПЛА приземлился на ГЭС в Новосибирске.
Как сообщает Atas.info, ссылаясь на слова начальника отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрия Перязева, в Новосибирске на ГЭС приземлился пустой беспилотный летательный аппарат.
Во время обысков кинологом не было обнаружено взрывных устройств внутри дрона, однако в сводках происшествий инцидент фигурирует как угроза теракта.
Сейчас полиция региона изучает дело и разыскивает владельца БПЛА.
Напомним, что пропеллеры для FPV-дронов начнут производить в Новосибирске.