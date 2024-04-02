В Новосибирске полиция ищет владельца дрона, который приземлился на дамбу ГЭС

БПЛА приземлился на ГЭС в Новосибирске.

Как сообщает Atas.info, ссылаясь на слова начальника отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрия Перязева, в Новосибирске на ГЭС приземлился пустой беспилотный летательный аппарат.

Во время обысков кинологом не было обнаружено взрывных устройств внутри дрона, однако в сводках происшествий инцидент фигурирует как угроза теракта.

Сейчас полиция региона изучает дело и разыскивает владельца БПЛА.

Напомним, что пропеллеры для FPV-дронов начнут производить в Новосибирске.