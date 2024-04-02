В Новосибирске рассказали о погоде на апрель-2024

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Новосибирска в апреле 2024 года.

Как сообщают синоптики, в апреле в Новосибирске будет довольно теплая, но дождливая погода.

Так, среднемесячная температура составит +2 — +5 градусов. При этом возможны колебания в первой и второй декаде месяца.

В начале второго месяца весны ночью температура будет варьироваться от -5 до +5 градусов, а днем от +2 – +7 до +12 – +17 градусов. Во второй декаде ночью колебания составят от -3 – +2 до -5 – -10 градусов, а днем прогнозируют от +3 – +8 до +9 – +14 градусов.

В начале и в конце третьей декады ночью ожидается от -2 до +3 градусов. Днем – от +2 до +7 градусов. При этом в середине декады прогнозируется повышение: днем до +15 – +20 градусов, а ночью до +2 – +7 градусов.

В отдельные дни будет идти дождь и мокрый снег. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Напомним, что новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, что нужно высадить в апреле на даче.