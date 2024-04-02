В Новосибирске школьник набросился на учителя с кулаками во время урока

В новосибирской школе произошел инцидент между преподавателем и восьмиклассником.

Как сообщает издательство “Прецедент”, по словам родителей одной из новосибирских школ, мальчик во время урока агрессивно себя вел и по итогу замахнулся на учителя, в результате чего тот попытался себя защитить и дал отпор. После того как об инциденте узнала администрация школы, она попросила преподавателя извиниться перед восьмиклассником. Однако учитель не стал этого делать и просто уволился.

Родительский комитет был возмущен реакции администрации — они считают, что преподаватели не должны извиняться перед детьми и требуют вернуть учителя.

По словам уволившегося учителя, школьник часто плохо вел себя на уроках и никогда не реагировал на замечания и просьбы.

“Ученик отказался выполнить просьбу учителя. – Он назвал меня на «ты» и кинулся с кулаками. Я, защищаясь от удара, сделал блок”, — прокомментировал инцидент преподаватель.

Он также отметил, что не планирует возвращаться в школу.

“Я прикоснулся к ученику, хотя делать этого не должен был. В этом, собственно, и состоит нарушение педагогической этики”, — добавил преподаватель.

Родители расстроены безысходностью ситуации, так как из-за подобных случаев школы могут потерять достойных учителей.