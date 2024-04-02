В Новосибирске социалисты отправили тушенку в Запорожскую область

На Запорожье новосибирские социалисты отправили тушенку.

Зампред Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Шилов отправил бойцам и местным жителям Запорожской области и Луганской Народной Республики 4 000 банок тушёнки.

«Вчера отгрузили вторую часть тушенки. Только эта у нас поедет сначала в Ростов-на-Дону, потом – в Запорожье. Наш друг Руслан, как всегда, выручил и доставил нам для ребят всё это бесплатно», – написал в своем Telegram-канале Сергей Шилов.

Также он совместно с Сергеем Мажириным готовит к отправке на Донбасс очередной «УАЗ на Донбасс» и груз для него.

«Мы грузим в прицеп сало, готовые свечи, сухие души, сублимированные супы, чайные сборы, сухари и многое другое. », – уточнил Сергей Мажирин.

Напомним, что Сергей Миронов вручил медаль автору проекта “УАЗ на Донбасс” из Новосибирской области.