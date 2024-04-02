В Новосибирске спасают 11-летнюю школьницу с опухолью на лице и языке

Раз в полгода Софии Ганиевой нужно проводить процедуры, чтобы кровеносные сосуды на лице прекращали кровообращение. Семья девочки обратилась к новосибирцам за помощью в сборе 187 150 рублей.

Когда София родилась, у нее на лице было небольшое пятно. В три месяца врачи поставили диагноз – гемангиома нижней губы. Это доброкачественная опухоль сосудистой ткани, которая постоянно росла.

К трем годам у девочки опухоль разрослась на язык, губу и правую часть рта.

«Каждый год Софии делали операции, но опухоль снова разрасталась. В Новосибирске нам ничем уже не могли помочь, направили в московский Центр челюстно-лицевой хирургии. Там дочке поставили другой диагноз – мальформация кровеносных сосудов. Провели операцию и склерозирование сосудов: вводили препарат, который склеивает их стенки и прекращает кровообращение. Опухоль заметно уменьшилось», – рассказала мама девочки Анна Ганиева Сиб.фм.

Сейчас София учится в пятом классе. Кроме того, девочка посещает и школьные кружки: по вокалу и рисованию. Раньше она еще занималась танцами, которые пришлось бросить. Из-за больших физических нагрузок у нее начинала болеть голова, на лице надувались вены, а язык и губа синели.

Более того, девочка не может есть твердую пищу. От нее лопаются сосуды языка и кровоточат.

«Дочка взрослеет, расстраивается из-за проблем с внешностью, поскольку на лице заметен рубец. Чтобы не допустить нового роста мальформации, нужны повторные процедуры. В московской клинике Софию ждут на следующий этап лечения, которое нельзя прерывать: болезнь может отступить, только если перерывы между этапами не будут превышать полугода», – отметила мать ребёнка.

Женщина добавила, что по квотам такое лечение не проводят, а оплатить самостоятельно семья его не может. Кроме Софии родители воспитывают ещё одну дочку. А доходы у них небольшие.

По словам руководителя московского Центра челюстно-лицевой хирурги Виталия Рогинского, у пациентки врожденное заболевание кровеносных сосудов – мальформация правой половины лица и языка.

«Девочка перенесла несколько операций по удалению опухоли, но были постоянные рецидивы. Софии проведено оперативное лечение с использованием радиочастотного воздействия и склерозирование мальформации. Лечение необходимо продолжить: предстоит три этапа склерозирующей терапии с перерывами на шесть месяцев», – отметил Виталий Рогинский

Девочка мечтает, когда вырастет, станет хирургом.

Пожертвования для Софии можно сделать на сайте Русфонда.