В Новосибирске три человека отказались от участия в конкурсе на пост мэра города

В Новосибирске три человека отказались от участия в выборах на должность градоначальника.

Три кандидата решили не участвовать в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Об этом сообщается на сайте Совета депутатов города.

Заместитель губернатора области Роман Теленчинов, заместитель регионального министра промышленности Максим Останин, помощник депутата местного Заксобрания, председатель регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин отказались от участия в конкурсе на пост главы города.

Напомним, что с 1 по 15 марта проходил прием документов для участия в конкурсе на должность мэра, сам конкурс пройдет в четверг, 4 апреля. Сейчас в списке кандидатов 18 человек.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост мэра Новосибирска Ачигечев выпустил музыкальный клип о выборах.