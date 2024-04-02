В Новосибирске цыганки обчистили квартиру в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска цыганки обокрали квартиру.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», в Октябрьском районе города цыгане зашли в квартиру и обчистили ее. В тот момент дома находился только 9-летний мальчик.

Как рассказала владелица жилья, она ненадолго ушла из дома и оставила там свое 9-летнего сына. В это время в дверь позвонили три женщины. Ребенок открыл дверь. После этого две из них сразу же зашли в квартиру, а третья осталась стоять в подъезде.

По словам мальчика, женщины попросили его принести попить. Когда ребенок пришел с водой, то увидел, что они уже переиграли вещи в комнате.

После этого мать, вернувшаяся домой, заметила, что пропали золотые украшения и другие вещи. Ущерб, по ее словам, превысил 100 тысяч рублей. В данный момент написано заявление в полицию.

Выяснилось, что это не первый случай, когда женщины обворовывают квартиры. Подобный инцидент произошел на улице Высоцкого.

Напомним, что в Новосибирске приставы отобрали плачущего ребёнка у отца.