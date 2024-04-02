В Новосибирске в День Победы запустят салют

Новосибирск готовится к празднованию Дня Победы — в этом году памятной дате 79 лет.

8 мая в Театре оперы и балета организуют концерт для ветеранов, в концертном комплексе имени Маяковского запланирована программа «Майский вальс». В 22:00 этого же дня пройдет акция «Свеча памяти», желающих в ней поучаствовать будут ждать у «Монумента Славы».

Акция «Сад памяти» в столице региона состоится 8 и 14 мая на территории бульвара Победы в Ленинском районе. Здесь высадят больше тысячи кустарников.

«Вахту Памяти» будут нести около 200 курсантов. 9 мая запланирован военный парад войск Новосибирского гарнизона, вечером — фейерверк.

Напомним, как в прошлом году в Новосибирске более 40 Infinity устроили автопробег в День Победы.