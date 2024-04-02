В Новосибирске заявили о назначении нового главы «Спецавтохозяйства»

В Новосибирске назначен новый руководитель МУП «Спецавтохозяйство».

По информации пресс-службы мэрии, на эту должность был назначен бывший глава департамента ЖКХ и энергетики города Андрей Колмаков. Этот шаг был предпринят после задержания сотрудниками ФСБ прежнего руководителя Андрея Зыкова, с которым ведется разбирательство со стороны следственных органов.

Андрей Колмаков, возглавлявший новосибирский филиал СГК с 2018 по 2023 год, теперь исполняет обязанности руководителя «Спецавтохозяйства». Ему 57 лет. У него образование по экономике и управлению предприятием. Колмаков обладает богатым опытом работы в энергетических компаниях с начала 2000-х годов.

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