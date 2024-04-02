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общество

Вице-мэр Новосибирска прокомментировала утонувшую плитку в Первомайском сквере

Фото: телеграм-канал «Терешкова Анна»

Анна Терешкова прокомментировала затопленную лужами плитку в Первомайском сквере Новосибирска.

В своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала затопленную лужами плитку в Первомайском сквере.

Она сообщила, что работы по благоустройству сквера продолжаются. Подрядчикам нужно закончить ремонт фонтана «Мишка», а также на территории вокруг него. Благоустроить территорию возле Краеведческого музея и другое.

Как отметила вице-мэр, скоро начнется оценка выполненных работ. Она уточнила, что у подрядчиков строго прописаны гарантийные обязательства.

Напомним, что провал асфальта возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске устранят до 15 апреля.

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Нина Раневская
Журналист

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