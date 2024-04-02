«Вместе можем больше» – форум корпоративного волонтерства объединил более 120 сибирских компаний

Цель форума – объединить знания, опыт и усилия корпоративных волонтёрских сообществ и достичь более существенных результатов для общества.

Сбер в Сибири провел масштабный форум «Вместе можем больше» — более 120 компаний, в том числе федерального масштаба – РЖД, «РУСАЛ», «Росатом», холдинг СДС, ритейлер «Магнит» и многие другие собрались для представления своих волонтерских проектов и достижений в сфере корпоративного волонтерства. Участниками форума стали также представители Национального совета по корпоративному волонтерству, благотворительных фондов, Регистра доноров костного мозга, вузов Сибири.

Одновременная работа велась сразу на семи площадках – помимо Новосибирска, свои двери для социальных партнеров распахнули отделения банка в Красноярске, Томске, Омске, Кемерове, Барнауле и Кызыле.

В рамках мероприятия было рассмотрено более 60 проектов в области экологии и социального волонтерства. Сотрудники банка рассказали о своих экологических инициативах, активностях в сфере финансовой грамотности и инклюзии. Особое внимание аудитории привлекли темы донорства и образовательные проекты.

Участники форума в ходе обсуждения договорились составить план совместных мероприятий и проектов, который позволит увеличить масштаб охвата и результативность волонтерской деятельности. Договорились объединить усилия ради достижения синергетического эффекта от реализуемых в области устойчивого развития проектов крупных компаний, благотворительных фондов и социальных учреждений.

Сотрудники рассказали о своих инициативах в области экологии, финансовой и юридической грамотности и инклюзии, донорских акциях.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Волонтерство – неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры, и 70% сотрудников считают важным наличие волонтерского движения. В Сибирском банке в повестку включены более 10 тысяч человек, которые объединяются в волонтерские сообщества и помогают нуждающимся. Сегодня большое содружество сибирских волонтеров стало еще больше, что позволит помогать друг другу и помочь еще большему количеству людей. Очень важно, что сегодня, в Год Семьи, на форуме было представлено много проектов, касающихся семейного благополучия».

Дмитрий Шарков, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области:

«Корпоративное волонтерство как в целом в России, так и в Сибири в частности продолжает набирать обороты. Оно уже достигло значительного уровня организационной зрелости — на федеральном уровне и в 36 регионах активно работает Национальный совет по корпоративному волонтерству, объединяющий усилия и ресурсы более 320 участников из более 30 отраслей российской экономики. НСКВ стал важной частью инфраструктуры добровольчества в стране. Наша общая задача – максимально реализовать потенциал объединения корпоративных волонтеров и всех заинтересованных сторон: бизнеса, представителей местных сообществ, региональных органов власти для достижения значимых позитивных изменений в обществе и окружающей среде».

Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибири ПАО «Магнит»:

«Координация усилий корпоративных волонтёрских сообществ, обмен опытом представителей разных компаний, разных регионов – все это, безусловно, способно придать дополнительный импульс всему волонтерскому движению в Сибири, сделать служение добровольческому делу еще более организованным, результативным и эффективным. Как для самих волонтеров, так и для тех, кому адресована их забота».

В завершении форума все участники договорились встретиться на «Зеленом марафоне», который пройдет 1 июня по всей Сибири, а еще – что намного важнее – объединить усилия в достижении социально важных результатов.