Задержан еще 1 фигурант: главное о трагедии в «Крокус Сити Холле» на 2 апреля

Все, что известно о теракте в подмосковном торговом центре на утро 2 апреля, Сиб.фм собрал в один материал.

Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Четверо граждан Таджикистана ворвались в концертный зал и сначала расстреливали людей, потом устроили пожар, а после скрылись. По последним данным, в результате трагедии погибло 144 человека. Четверых предполагаемых исполнителей задержали на следующий день в Брянской области. Они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая.

28 марта иностранцев добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

В результате теракте пострадали 382 человека, из которых девять — дети. Позже Управление МЧС по Московской области заявило, что число пострадавших возросло до 551 человека.

1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта дела. 25-летний Якубджони Юсуфзода перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков. Его поймали случайно, когда тот начал убегать при виде патрульной машины. Мужчина оказал оказывал активное сопротивление. На допросе мигрант рассказал, что побежал из-за страха быть наказанным за нарушение правил пребывания на территории России. В итоге, его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции, уже позже выяснилась его связь с террористами. Якубджони Юсуфзода — гражданин Таджикистана, не работает, у него есть жена и дети.