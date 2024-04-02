Жуткие кадры из Ярославской области: погибли 8 пассажиров снесенного поездом автобуса

В Ярославской области 1 апреля произошла страшная авария, унесшая восемь человеческих жизней.

Восемь человек погибли в рейсовом автобусе, который снес на железной дороге скорый поезд. Трагедия произошла в поселке.

Очевидцы рассказали следователям, что автобус заглох, когда переезжал железнодорожные пути. Машинист железнодорожного транспорта, следовавшего по маршруту «Архангельск – Москва», издалека увидел «ПАЗ», но не успел подать два звуковых сигнала.

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