4000 договоров долгосрочных сбережений заключили в Новосибирской области

С начала года жители Новосибирской области оформили 4 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений в СберНПФ. При заключении договора вкладчики из региона в среднем вносят на свой счёт по 11 тыс. рублей. Это больше, чем в среднем по стране (8 тыс. рублей).

Как показал анализ клиентского портфеля СберНПФ, жительницы Новосибирской области активнее копят на длинном горизонте: 73% программ долгосрочных сбережений в регионе открыли женщины, 27% мужчины.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» банка:

«СберНПФ стал первым в России оператором программы долгосрочных сбережений. С начала 2024 года россияне вложили в новую программу уже 2,5 млрд рублей, открыв 280 тыс. договоров. Новосибирская область вошла в топ-15 регионов по количеству оформленных программ. Присоединиться к программе можно любым удобным способом: в отделениях банка, а также в мобильном приложении или на сайте фонда».

Максим Волков, заместитель председателя:

«Жители Новосибирской области в январе-марте вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) почти 50 млн рублей. Среди возможностей, доступных участникам новой программы, ― софинансирование от государства, налоговый вычет и льготы, а также защита от Агентства по страхованию вкладов на 2,8 млн рублей. Кроме того, жители Новосибирской области получили возможность управлять своими пенсионными накоплениями: при желании они могут перевести их в ПДС».

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Заключить договор можно с негосударственным пенсионным фондом.