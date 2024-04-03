До конца недели в Новосибирске запустят первые асфальтовые заводы

В ближайшие дни в Новосибирске начнут работу первые асфальтовые заводы – погодные условия позволяют это сделать. После запуска заводов городские дороги будут ремонтировать с использованием асфальтобетонной смеси. Пока применяются сезонные технологии.

«На этой неделе расконсервируется как минимум один асфальтовый завод, а то и два. Нужно начинать работы в полную силу самым эффективным методом – горячим асфальтом, – сказал исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями подразделений мэрии. – Важно ускорить темпы определения подрядчиков на большие карты. Средства на этот год заложены, более того, есть дополнительные средства, которые нужно отторговывать, объявлять конкурентные процедуры, чтобы не было перерывов между первым и вторым траншами».

В рамках оперативного экстренного устранения дефектов проезжей части за минувшую неделю силами ДЭУ и подрядных организаций было отремонтировано более 1100 кв. м покрытия проезжей части. С начала года такая работа была выполнена на 7000 кв. м. дорог. Поддерживающий ремонт дорог выполнялся литым асфальтом, с помощью рециклера, а на обводнённых участках – инертными материалами. С завтрашнего дня в арсенале ремонтников появится струйно-инъекционный метод.

Как сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов, для проведения поддерживающего ремонта заключаются муниципальные контракты с подрядными организациями, все контракты планируется заключить до 15 апреля.