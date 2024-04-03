«Дружил со школьным психологом»: в Новосибирске стали известны подробности гибели 10-классника

Друзья погибшего десятиклассника в Новосибирске рассказали подробности.

В Новосибирске под окнами 25-этажного дома в микрорайоне ОбьГЭС нашли тело 17-летнего подростка. Информация об этом появилась 2 апреля. Изначально в соцсетях появилось сообщение, что десятиклассник покончил с собой из-за девушки, однако его друзья не верят в эту информацию. Они считают, что Александр (имя изменено) не смог бы совершить такой поступок, так как был жизнерадостным.

Однако о своих отношениях с девушкой он мало делился с друзьями.

«Однажды он мне рассказал, что у него есть девушка, но никто из друзей и семьи об этом не знал. Он даже её имя не называл. Встречались они пару лет. Но мы не верим, что он это сделал из-за неё», — рассказал его друг корреспонденту Сиб.фм.

Еще одна знакомая Александра отметила, что десятиклассник дружил со школьным психологом, которая, по словам школьницы, даже приходила к нему на день рождения.

«В школе ходят слухи, что это могло произойти из-за психолога. У него с ней были отношения больше, чем ученик и преподаватель. Она приходила даже к нему на день рождения, мы потом его в шутку подкалывали», — рассказывает школьница.

Друг рассказал, что на Александра многое «давило». По словам собеседника, десятиклассник отлично владел гитарой и мечтал стать музыкантом, но его просили сконцентрировать внимание именно на учебе.

«Он был обычным жизнерадостным парнем. Он не пил и не курил, даже парилки никогда у него не было. Мы не верим, что он это сделал сам», — продолжает делиться друг погибшего.

Собеседник также отметил, что в день гибели Александр прогуливался с другом, позже они разошлись по домам. Никаких суицидальных мыслей он не высказывал.

«Ему потом тот друг набрал, но вместо него взял трубку полицейский, который сказал, что Саша погиб», — отметил школьник.

По словам знакомой Александра, парень оставил родителям предсмертную записку, но её содержание никто не знает. В деле разбираются правоохранительные органы. В ближайшее время парня должны похоронить.



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