Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест.

Как следует из обновленных данных картотеки Басманного районного суда Москвы, еще один фигурант дела о теракте в Подмосковье, Диловар Исломов, обжаловал свой арест.

Напомним, что Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру.

Ранее арест обжаловали его брат и отец Исроил и Аминчон Исломовы, которых также как и Диловара, задержали 25 марта.

Сейчас все обвиняемые заключены под стражу на месяц. Им выдвинуто обвинение по статье «Террористический акт».

Помимо этого, арест обжаловал и Алишер Касимов, который сдавал нападавшим квартиру.

Напомним, что при теракте в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» погибли 6 детей.