Форум гостеприимства «Дикоросы» открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы».

3 апреля в Экспоцентре в Новосибирске прошло открытие второго форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Форум будет идти три дня. В рамках мероприятия эксперты в сфере туризма расскажут о своем опыте, а также обсудят тенденции и перспективы индустрии.

По словам директора департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбека Хидзева, который присутствовал на открытие по видеосвязи, в данный момент в Сибирском федеральном округе активно развивается туризм. Он отметил, что по сравнению с 2023 годом прирост составил около 30—35%.

«Мы видим, что с помощью реализации этих мероприятий идёт прирост, развивается инвестиционная активность. В целом по России за прошлый год было вложено порядка 800 млрд рублей частных инвестиций, это на треть больше, чем в 2022 году. Таким образом, это подтверждает тезис о том, что инвестиционная активность в туризме очень высока, и сейчас отрасль развивается бурными темпами», – сказал Алимбек Хидзев.

Как рассказал BFM-Новосибирск Владимир Бурковский, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, форум по сравнению с прошлым годом стал глобальнее. Мероприятие посетили представители 30 регионов.

В рамках форума обсудят развитие внутреннего туризма, функционирование отельного и ресторанного бизнеса. Представят форматы делового, медицинского, гастрономического, промышленного туризма.