Главное о теракте в «Крокус Сити Холле» на утро 3 апреля

Все, что известно о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на утро 3 апреля — в материале Сиб.фм.

Расправу над посетителями торгового центра четверо боевиков устроили 22 марта, ворвавшись в концертный зал. Они хладнокровно стреляли во всех — в мужчин, женщин, детей, а затем подожгли помещение, из-за пожара обрушилась часть конструкций ТЦ. Погибли 144 человека, пострадали — сотни.

Террористов задержали в Брянской области, они хотели доехать до Украины, где, по сведениям следователей, для них было готово «окно».

Все напавшие на «Крокус» — граждане Таджикистана, они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая. 28 марта иностранцев добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

Напомним, 25 марта в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела, которых обвиняют в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Восьмого фигуранта, сдававшего квартиру исполнителям теракта, отправили в СИЗО 26 марта, девятого фигуранта арестовали 29 марта. Он также переводил стрелкам деньги.

1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта дела. 25-летний Якубджони Юсуфзода перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков. Его поймали случайно, когда тот попытался удрать при виде полицейской машины.