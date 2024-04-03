Импортозамещающее ПО разработают в Новосибирске

Импортозамещающее программное обеспечение разработают ученые Новосибирска.

Как сообщила пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, разработкой занимаются три организации: ИНГГ, НГУ и Новосибирский научно-технический центр. Они работают над программным обеспечением для интерпретации сейсмических и скважинных данных и решения более широкого спектра геолого-геофизических задач, в том числе – связанных с разработкой месторождений.

Консорциум разрабатывает платформу «КРАТОН» – набор ПО, который взаимодействует друг с другом через слой совместимости и позволяет напрямую передавать данные между различными приложениями и наращивать функционал всех интерпретационных модулей. Благодаря такому решению программы разных разработчиков могут корректно работать друг с другом.

«Сейчас к нашей разработке есть большой интерес со стороны российских нефтедобывающих компаний, поскольку работа зарубежных программных продуктов в России не гарантирована. И сейчас необходимо как можно скорее дополнить эти продукты чисто российским программным обеспечением», —сказал заведующий лабораторией математического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ Владимир Лапковский.

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