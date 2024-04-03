Индексация выплат и давление Запада: главные заявления премьер-министра РФ Мишустина 3 апреля в Госдуме

3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства за прошлый год.

Михаил Мишустин рассказал, что условия, в которых власти работали в 2023 году были очень сложными. Внешнее давление на страну расширялось.

Несмотря на все сложности, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объем инвестиций в 2023 году вырос на 10% и стал рекордным за последние 12 лет.

Доходы бюджета РФ в 2023 году — более 29 трлн рублей, что на 5% выше, чем в 2022 году.

«В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их и на 2024 г.», – сообщил премьер-министр .

Правительство также стремится увеличивать минимальный размер оплаты труда. Сейчас, в сравнение с прошлым годом, он был увеличен на более чем 18%.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет было увеличено до 50 000 рублей в месяц. Максимальную сумму помощи по беременности и родам сделали больше — до 565 тысяч рублей.

Также изменения коснулись материнского капитала: на первого ребенка сумма выплат — более 630 тысяч рублей, на второго — 830 тысяч рублей.

В 2023 году специальные социальные выплаты получили около 1 млн медиков первичного звена. С марта в малых городах и селах врачи получают дополнительную выплату в 50 000 рублей, а программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут продлены до 2030 года.

«Мы активно вводим новое жилье. В прошлом году возвели свыше 110 млн кв. м. Это рекордный показатель за всю историю РФ», — рассказал премьер-министр.

На поддержку сельского хозяйства было выделено более 500 миллиардов рублей.

«Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам. <...> Банк России активно работает над решением этой проблемы», — отметил Мишустин.

Россия расширяет внешнеэкономическое сотрудничество с партнерами из дружественных стран. Он сообщил, что в настоящее время вырос товарооборот с Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Белоруссией, Африкой и Казахстаном. Доля дружественных стран во внешней торговле достигла 77%.

Правительство будет списывать две трети долгов регионов по бюджетным кредитам, согласно поручению Путина. Это поможет решить инфраструктурные задачи на местах, такие как строительство, обновление коммунальных сетей, газификация и прокладка транспортных магистралей.

В 2023 году важнейшей задачей оставалось обеспечение проведения СВО. Правительство задействовало сотни предприятий, НИИ и конструкторских бюро для усиления выпуска самой современной техники и вооружения.

Также был создан фонд «Защитники Отечества», сотрудники которого помогают восстановить документы, трудоустроиться, пройти профессиональное обучение, получить лекарства.