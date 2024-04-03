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общество

Из-за луж в Новосибирске сошел с маршрута низкопольный троллейбус №5

Фото: Сиб.фм

Из-за обильных луж в Новосибирске троллейбус сошел с маршрута.

Начальник городского управления автодорог Сергей Эпов на оперативном совещании в мэрии Новосибирска сообщил, что низкопольный троллейбус №5, следовавший по пути от улицы Ленинградской до микрорайона Стрижи, сошел с маршрута, так как не смог проехать по лужам. Из-за этого троллейбус не работал более 12 часов.

«С 18.00 29 марта до 10.00 30 марта в связи с подтоплением проезжей части был допущен кратковременный перерыв в движении низкопольного троллейбуса №5», – отметил Сергей Эпов.

Напомним, что в Новосибирске трамвай и троллейбус столкнулись на левом берегу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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