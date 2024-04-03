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общество

Известный бизнесмен Николай Мукконен скончался во время тренировки

Соцсети Николая Мукконен

Стало известно о смерти бизнесмена во время занятия спортом.

О смерти Николая Мукконен стало известно 3 апреля. Сообщается, что он умер 1 числа в Карелии. ЧП произошло в спортивно-развлекательном центре. Николай Мукконен играл в футбол.

Сообщается, что во время тренировки у него внезапно оторвался тромб. Врачам не удалось его спасти.

Известно, что последние несколько лет он занимался глэмпингами. До этого занимался изготовлением сувениров из шунгита, продавал их по всей стране и за рубежом. У предпринимателя осталось две дочери.

Прощание с ним состоится 4 апреля в 11:00.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске умер 38-летний хоккеист после плановой операции.

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Александр Борисов
журналист

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