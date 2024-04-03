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политика общество

Кандидат в мэры Новосибирска Кудрявцев подтвердил, что его поддерживает глава региона

Фото: zsnso.ru

Максим Кудрявцев, кандидат на пост мэра Новосибирска и заместитель губернатора Новосибирской области, объяснил своё решение участвовать в конкурсе.

Он отметил, что принятие этого решения было тщательно продуманным и осознанным. Кудрявцев также подчеркнул, что он получил поддержку губернатора Андрея Травникова и планирует активно сотрудничать с областью в будущем, если будет избран мэром Новосибирска.

Он уверен в своих силах и готовности трудиться на благо города и его жителей. Кудрявцев также подчеркнул, что важно слушать мнение горожан при разработке и реализации важных решений для города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске еще один человек отказался от участия в конкурсе на пост мэра города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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