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общество

Кулинар из Новосибирска вышла в финал шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде кроссовка

Фото: Телеканал «Пятница!»

Девочка из Новосибирска смогла пройти в финал в шоу юных кондитеров.

На телеканале «Пятница!» запустили новый сезон шоу «Кондитер. Дети», где приняла участие 11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска.

Девочка принесла необычный торт под названием «Антигравитация», который выглядел как кроссовок, взлетевший над землей.

Мирославу приняли в шоу, но во время выполнения задания, к сожалению, она не справилась, так как очень переживала и покинула студию.

Ранее Сиб.фм, желе из капусты от новосибирского повара не впечатлило на шоу «Битву шефов».

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Валерия Митрохина
Журналист

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