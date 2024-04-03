Кулинар из Новосибирска вышла в финал шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде кроссовка

Девочка из Новосибирска смогла пройти в финал в шоу юных кондитеров.

На телеканале «Пятница!» запустили новый сезон шоу «Кондитер. Дети», где приняла участие 11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска.

Девочка принесла необычный торт под названием «Антигравитация», который выглядел как кроссовок, взлетевший над землей.

Мирославу приняли в шоу, но во время выполнения задания, к сожалению, она не справилась, так как очень переживала и покинула студию.

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