Мать десяти детей из Новосибирска сняла клип на песню о нелегком пути женщин

Блогер из Новосибирска записала песню “Девочка, плачь...”.

В Новосибирске мама десяти детей, а также популярный блогер Оксана Усова записала песню “Девочка, плачь...” к 45-летию, которое прошло 2 апреля.

На своей странице в социальной сети “ВКонтакте” женщина написала, что решила снять клип на новую песню к своему дню рождения, отметив, что не любит праздновать этот день.

“Вместо празднования юбилея приняла решение оставить память своей песней”, — написала она.

В своей песне Оксана затронула тему нелегкой женской судьбы — это откликнулось многим ее подписчикам и они активно поздравляли Оксану с выпуском композиции в комментариях.

Напомним, что кандидат на пост мэра Новосибирска Ачигечев выпустил музыкальный клип о выборах.