Мэр Бердска Новосибирской области получил представление за обвал асфальта в центре города

В Бердске Новосибирской области мэр должен убрать дефект на дороге.

В пресс-службе прокуратуры Бердска Новосибирской области сообщили, что ведомство организовало проверку из-за обвала дороги на пересечении улиц Ленина и Лелюха.

По итогам проверки мэр Бердска Роман Бурдин получил представление с требованием о безотлагательном устранении нарушений.

Сейчас участок дороги временно огородили, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия.

Напомним, что в Новосибирске ввели полный запрет на въезд фур днем.