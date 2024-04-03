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общество

Мэр Бердска Новосибирской области получил представление за обвал асфальта в центре города

Фото: Сиб.фм

В Бердске Новосибирской области мэр должен убрать дефект на дороге.

В пресс-службе прокуратуры Бердска Новосибирской области сообщили, что ведомство организовало проверку из-за обвала дороги на пересечении улиц Ленина и Лелюха.

По итогам проверки мэр Бердска Роман Бурдин получил представление с требованием о безотлагательном устранении нарушений.

Сейчас участок дороги временно огородили, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия.

Напомним, что в Новосибирске ввели полный запрет на въезд фур днем.

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Валерия Митрохина
Журналист

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