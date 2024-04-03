Минприроды НСО Шестернин прокомментировал ситуацию с медведем в Заельцовском бору

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области высказался о медведе в Заельцовском бору.

В своем телеграм-канале Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области, опубликовал пост, в котором рассказал, что следов медведя в Заельцовском бору не было обнаружено.

Напомним, что ранее бор оцепили из-за гуляющего медведя. По словам очевидцев, животное заметили на конечной 72 маршрутного такси. Специалисты выехали и проверили место.

Позже Шестернин отметил, что следов медведя в бору, на деревьях и рядом не нашли.

«Все же пусть лучше блики весеннего солнца игриво и шуточно исказят силуэт человека в медвежий, чем голодное медвежье затмение навсегда исказит контуры человека», — написал Евгений.

Он добавил, что в парке теперь можно гулять.

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