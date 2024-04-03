Мощнейшее за 25 лет землетрясение произошло в Тайване: 10 фото разрушений

Произошедшее на Тайване 3 апреля землетрясение стало самым мощным на острове за последнюю четверть века — рассказываем подробности с фото.

Подземные толчки магнитудой 7,2-7,7 балла зафиксировали у восточных берегов. Тряска ощущалось на всей территории острова, а также в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая. Далее на Тайване прошла серия повторных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5.

Местные жители в социальных сетях публиковали фото происходящего ужаса и его последствий — разрушенные улицы, накренившиеся и потрескавшиеся дома.

Сразу после землетрясения метеорологическое агентство Японии предупредило об угрозе цунами в префектуре Окинава. Угрозу гигантской волны объявили и на Филиппинах. Позже предупреждения сняли.

По последним данным, погибли десять человек, пострадали 934. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы.

Напомним, в марте в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.