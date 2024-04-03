На Тайване произошло сильное землетрясение: есть жертвы

Сильное землетрясение с магнитудой 7,3 произошло у побережья уезда Хуалянь на Тайване 3 апреля. Об этом сообщает телеканал TVBS.

По данным официальных источников, четыре человека погибли, 57 получили ранения, а двое считаются пропавшими без вести. Погибшие и раненые в основном отмечены в районе Хуаляня, где часть туристической тропы Дэкалунь стала местом происшествия. Там травмы получили 40 человек.

В результате землетрясения также возникла опасность цунами и афтершоков. На Тайване начались операции по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим, а также эвакуации в зонах с повреждениями, включая заводские площади TSMC, одного из крупнейших производителей полупроводников в регионе.

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