На Западно-Сибирской магистрали стартовал профилактический проект «Уступи дорогу поездам!»

На Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае стартовал масштабный профилактический проект «Уступи дорогу поездам!». Особое внимание в ходе реализации проекта уделяется профилактической работе среди несовершеннолетних.

Перед майским праздниками и летними каникулами важно напомнить детям и подросткам о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В течение месяца железнодорожники совместно с представителями ведомственной охраны и транспортной полиции организуют уроки безопасности и различные акции, в том числе для юных пассажиров в пригородных электропоездах.

С начала года на железнодорожной инфраструктуре магистрали произошел 21 случай травмирования. За аналогичный период прошлого года был зафиксирован также 21 случай.

Основной причиной по-прежнему является переход железнодорожных путей в неположенном месте и перед движущимся поездом. Также частой причиной травмирования становится использование наушников и капюшона при пересечении путей – все это ограничивает возможность вовремя заметить приближение поезда.