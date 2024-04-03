Новосибирск окутало густым туманом 3 апреля

3 апреля в Новосибирске был замечен густой туман.
В Новосибирске рано утром 3 апреля был замечен густой туман, из-за которого очень плохая видимость. По прогнозу, установленному в “Яндекс Погода”, весь день будет пасмурно и прохладно.
По данным синоптиков, сейчас температура воздуха составляет от 0 до +2 градусов, также зафиксирована повышенная влажность — 92%.
Днем максимальная температура составит +4 градуса и ночью будет до +3.
Напомним, что жители Новосибирска могут увидеть «дьявольскую» комету.