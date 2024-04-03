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общество

Новосибирск окутало густым туманом 3 апреля

Фото: Сиб.фм

3 апреля в Новосибирске был замечен густой туман.

В Новосибирске рано утром 3 апреля был замечен густой туман, из-за которого очень плохая видимость. По прогнозу, установленному в “Яндекс Погода”, весь день будет пасмурно и прохладно.

По данным синоптиков, сейчас температура воздуха составляет от 0 до +2 градусов, также зафиксирована повышенная влажность — 92%.

Днем максимальная температура составит +4 градуса и ночью будет до +3.

Фото Новосибирск окутало густым туманом 3 апреля 2

Напомним, что жители Новосибирска могут увидеть «дьявольскую» комету.

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Валерия Митрохина
Журналист

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