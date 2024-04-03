Новосибирск закупит уборочную технику на 1,2 млрд рублей в 2024 году

Новосибирск закупит 150 единиц уборочной техники в 2024 году.

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов рассказал, что на закупку уборочной техники в 2024 году власти города планируют потратить 1,2 миллиардов рублей. Так, в лизинг хотят приобрести 150 единиц техники.

По его словам, в 2023 году было приобретено 80 единиц современной техники.

Осенью 2022 года суд Центрального района города обязал мэрию приобрести 670 единиц уборочной техники.

Напомним, что с 4 апреля в Новосибирске начнется масштабный ямочный ремонт.