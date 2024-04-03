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общество наука

Новосибирские ученые запатентовали метод пластики груди без разрушения тканей

Фото: АиФ-Новосибирск

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали метод пластики груди без разрушения тканей.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в Новосибирском государственном университете ученые разработали новый метод пластики груди без разрушения тканей, из-за чего сохраняется ее чувствительность и функции молочной железы.

Пo словам специалистов, операция может показаться очень сложной с новым методом, но квалифицированные врачи смогут с этим справиться.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что университет Новосибирска попал в топ-10 вузов стран ЕАЭС.

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Валерия Митрохина
Журналист

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