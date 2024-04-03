Новосибирцы пожаловались на плохое состояние улицы Мира

Местные жители жалуются на состояние улицы Мира в Новосибирске.

В Новосибирске после таяния снега стали видны многочисленные ямы. Жители левого берега города жалуются на состояние улицы Миры.

Так, жительница микрорайона Расточка Алена в ужасе от того, в каком состоянии находятся дороги. Она рассказала, что уже два года ведутся разговоры о ремонте дорожного покрытия, но подрядчика так и не выбрали.

По ее словам, капитальный ремонт не проводился лет 10, а местные уже запомнили, на каких участках нет ям.

«Недавно заказывала такси, а водитель начал ворчать, что не хочет ехать к нам. Ощущение, что у нас тут нет ни одной ливневки, потому что все лужах. Дорога выглядит как после катастрофы», — рассказала сибирячка изданию «АиФ-Новосибирск».

Было объявлено два тендера на ремонт улицы Мира, но желающих взяться за работу не нашлось. В администрации Алене сказали, что Мира включили в график на 2024-2025, но точные сроки и объемы ремонта пока не назвали.

Напомним, что мэр Бердска Новосибирской области получил представление за обвал асфальта в центре города.