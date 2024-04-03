О бесплатном питании школьников рассказали в мэрии Новосибирска

Стоимость питания льготных категорий школьников Новосибирска увеличена в среднем на 9 %.

Обеспечение детей горячим питанием во время пребывания в школе – важное условие для поддержания их здоровья.

В Новосибирске бесплатными горячими обедами обеспечиваются все школьники начальных классов. В этом году стоимость одного приёма пищи составляет 79,25 руб. (ранее было 70 руб.).

Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам предоставляется бесплатное двухразовое питание. Стоимость питания для учеников начальных классов от 7 до 11 лет – 166,56 руб. в день (ранее было 158,5 руб.), в возрасте от 12 лет и старше – 188,56 руб., (ранее было 179,5 руб.), для школьников старшего и среднего звена от 7 до 11 лет – 162,60 руб. в день (ранее было 155 руб.); от 12 лет и старше – 184,60 руб. (ранее было 176 руб.).

Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, проходящим обучение дома, выплачивается денежная компенсация бесплатного двухразового питания.

Также на бесплатное питание могут рассчитывать дети из малоимущих и многодетных семей. Стоимость питания детям в возрасте от 7 до 11 лет составляет 94,25 руб. в день (ранее было 85 руб.), в возрасте от 12 лет и старше – 92,0 руб. в день (ранее было 88 руб.).

Дети мобилизованных граждан также обеспечены льготным питанием в размере 92 руб. в день (ранее было 73 руб.).

В этом году в перечень льготных категорий по обеспечению бесплатным питанием в образовательных организациях внесены дети иных категорий граждан, принимающих участие в СВО. Стоимость горячих обедов составляет 92 руб.

Дети получают льготное (бесплатное) питание в течение учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения школы.

Для постановки ребенка на льготное (бесплатное) питание родителям (законным представителям) необходимо предоставить в школу заявление и документы, подтверждающие льготы.

Актуальные нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию льготного питания школьников города Новосибирска, размещены на официальном сайте департамента образования мэрии города Новосибирска: http://do.nios.ru/documents/zakon_rf и новосибирском информационно-образовательном сайте: http://nios.ru/resourses.