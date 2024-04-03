Офицер спецназа оценил «линию Суровикина» в зоне СВО

Российский подполковник высказался о «линии Суровикина».

Российский подполковник с позывным «Пират», проходящий службу в отряде спецназа «Рысь» в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, что отряд был сформирован зимой 2022 года для выполнения специальных задач. В данный момент он входит в состав Добровольческого штурмового корпуса.

«Пират» считает, что у украинской армии нет ресурсов, чтобы создать мощную линию обороны аналогично «линии Суровикина».

«При этом построить что-то наподобие нашей линии Суровикина у них возможности нет однозначно. Видно, что не хватает мощностей и ресурсов», — сказал он.

Он добавил, что российские бойцы контролируют все подходы и не дают возможности перегруппироваться, организовать атаку противнику.

«Линии Суровикина», по некоторым данным, это особая система оборонительных сооружений. «Линия» была создана на основе опыта прошлых вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия. Она состоит из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, рвов, окопов, укреплений и т.д.

Сам бывший главнокомандующий Воздушно-космическими войсками Сергей Суровикин уроженец Новосибирска.

23 июня 2023 года наемники ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж. До этого, в мае, он заявил, что Суровикин будет отвечать за диалог между Вооруженными Силами РФ и военной компанией по вопросам поставок боеприпасов.

После 24 июня Суровикин перестал появляться в медиапространстве. По некоторым данным, он знал о подготовке мятежа. В августе появилась информация об освобождении Суровикина от должности главкома Воздушно-космических сил.